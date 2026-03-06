Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. Начинаются пассажирские перевозки по новому маршруту между Симферополем и подмосковными Мытищами, проходящий по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщает Росавтотранс.

Источник: Росавтотранс

«С 6 марта начинает выполняться рейс по перевозке пассажиров автобусами по новому межрегиональному маршруту “автовокзал города Мытищи — город Симферополь”, который следует через Донецкую Народную Республику и Запорожскую область», — говорится в сообщении.

Из Мытищ автобус отправляется через день в 11:50 и прибывает в крымскую столицу в 20:00 следующего дня. Из Симферополя автобус отправляется через день в 10:00 и прибывает в пункт назначения в 18:30 следующего дня.

В пути автобус делает две остановки в Москве (автовокзалы «Центральный» и «Северные ворота»), а также в Амвросиевке, Макеевке, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Джанкое и Евпатории.

«Региональные организации-перевозчики получают информационную поддержку от Росавтотранса в части регистрации новых маршрутов, в свою очередь начало рейсовой работы по установленным маршрутам позволяет пассажирам выбирать удобное время отправления рейса и прибытия на конечный остановочный пункт», — добавили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше