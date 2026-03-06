Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы

«С 6 марта начинает выполняться рейс по перевозке пассажиров автобусами по новому межрегиональному маршруту “автовокзал города Мытищи — город Симферополь”, который следует через Донецкую Народную Республику и Запорожскую область», — говорится в сообщении.
Из Мытищ автобус отправляется через день в 11:50 и прибывает в крымскую столицу в 20:00 следующего дня. Из Симферополя автобус отправляется через день в 10:00 и прибывает в пункт назначения в 18:30 следующего дня.
В пути автобус делает две остановки в Москве (автовокзалы «Центральный» и «Северные ворота»), а также в Амвросиевке, Макеевке, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Джанкое и Евпатории.
«Региональные организации-перевозчики получают информационную поддержку от Росавтотранса в части регистрации новых маршрутов, в свою очередь начало рейсовой работы по установленным маршрутам позволяет пассажирам выбирать удобное время отправления рейса и прибытия на конечный остановочный пункт», — добавили в ведомстве.