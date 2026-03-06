Многодетная мать из Финляндии рассказала о плюсах жизни в России

«Выборг еще славится тем, что у нас есть очень хороший спортивный клуб “Фаворит”, где у меня сын занимается тяжелой атлетикой в олимпийском резерве. Дочь занимается дополнительно в художественной школе. И наша школа, наше образование, оно очень сильное. Оно сильнее, чем в Европе. Я очень рада, что я перевезла детей сюда. Они будут образованы, они будут хорошо в спортивном плане потянуты», — поделилась Сярккя.