Накануне 8 марта Сергей Петрин встретился с сотрудницами воронежских комбинатов благоустройства

В преддверии Международного женского дня мэр Воронежа Сергей Петрин встретился с сотрудницами городских комбинатов благоустройства, о чем он рассказал в мессенджере MAX. Глава города отметил, что со многими из женщин он работает много лет, но подобную встречу для них организовали в первый раз.