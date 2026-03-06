Накануне 8 марта Сергей Петрин встретился с сотрудницами воронежских комбинатов благоустройства

В преддверии Международного женского дня мэр Воронежа Сергей Петрин встретился с сотрудницами городских комбинатов благоустройства, о чем он рассказал в мессенджере MAX. Глава города отметил, что со многими из женщин он работает много лет, но подобную встречу для них организовали в первый раз.
— Каждый день они выполняют одну из самых важных задач — поддерживают чистоту в нашем городе, — поделился Сергей Петрин. — Понимаю, как это непросто.
Мэр напомнил, что он сам имеет за плечами почти тридцатилетний опыт работы в сфере городского хозяйства: был и мастером, и руководителем.
Фото мэрии.
Минувшая зима для воронежского коммунального хозяйства оказалась непростой. Сильные снегопады сменялись аномальными морозами, а затем им на смену приходили оттепели и новые осадки. Работа в таких условиях требует большого упорства, сил и усердия. Но, благодаря сотрудникам районных комбинатов благоустройства, город справился с этим непростым зимним сезоном.
— Скоро на улицах станет теплее, весна возьмет дела в свои руки. Еще раз хочется пожелать вам и вашим семьям здоровья, мирного неба над головой, счастья, больше радости в каждом дне и новых сил для борьбы с самыми непростыми задачами, — поздравил женщин Сергей Петрин.
В качестве подарка самоотверженным труженицам районных комбинатов благоустройства в праздничные дни на электронных экранах города будут размещены их фотографии, чтобы горожане могли знать в лицо тех, чьим ежедневным кропотливым трудом поддерживаются чистота, комфорт и красота воронежских улиц.