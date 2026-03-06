Темпы глобального потепления выросли на 75% за прошедшее десятилетие

Ученые очистили эти данные от всех природных краткосрочных колебаний климата, связанных с извержениями вулканов, солнечными циклами и переменами в состоянии феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, и определили то, как менялись средние температуры поверхности и воздуха в промежутке между 1970 и 2025 годами. Эти расчеты подтвердили, что глобальное потепление продолжается, и при этом они указали на его резкое ускорение в середине 2010 годов.