В Балтийске жилой дом месяц сидит без воды

Сначала женщина звонила в свою управляющую компанию, но там её футболили. Затем обратилась в администрацию муниципалитета, где сообщили, что направили письма в Минобороны. Женщина записалась на приём к губернатору, пожаловалась в Роспотребнадзор. Срок рассмотрения обращения — 30 дней, ещё не истёк.