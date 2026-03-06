В Балтийске жилой дом месяц сидит без воды

В Балтийске жилой дом месяц остаётся без холодной воды. Об этом «Клопс» сообщила местная жительница Елена (имя изменено).
В двухэтажке № 28−1 на ул. Серебровской четыре квартиры. С 6 февраля здесь отсутствует водоснабжение, при этом в соседних домах всё порядке.
«Мы пожаловались в администрацию Балтийска, нам ответили, что водопровод к нам идёт через территорию военного ведомства, — отметила Елена. — И у них, как нам сказали, тоже нет воды».
Вот уже месяц семья не может постирать бельё, элементарно принять душ. Детей моют покупной бутилированной водой.
«Всё, что смогли представители “Балтоводы”, — это подвезти четыре бутылки, — рассказала Елена. — Вчера позвонили из местной администрации — первый раз за всё время, спросили, нужен ли подвоз воды. Мой муж поставил кубовую ёмкость во дворе, так нам впервые наполнили её».
По словам собеседницы «Клопс», до сих пор никогда таких проблем не было. Все соседи на время перебоев с водоснабжением съехали из жилья. Только семье Елены некуда податься.
Сначала женщина звонила в свою управляющую компанию, но там её футболили. Затем обратилась в администрацию муниципалитета, где сообщили, что направили письма в Минобороны. Женщина записалась на приём к губернатору, пожаловалась в Роспотребнадзор. Срок рассмотрения обращения — 30 дней, ещё не истёк.
Износ коммунальной инфраструктуры в Калининградской области достиг 70%, заявил губернатор Алексей Беспрозванных.