Аналитик оценил вероятность наземной операции в Иране

Эксперт обратил внимание на заявления Ирана, который называет сухопутное вторжение США «неизбежной катастрофой» для противника. Сложность наземной операции на территории Ирана осознают все стороны. При этом для Тегерана она может стать объединяющим фактором внути страны, чего совсем не хотят Израиль и США.