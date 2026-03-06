Аналитик оценил вероятность наземной операции в Иране

Для полного сноса текущего режима в Иране потребуется проведение широкомасштабной наземной операции, что будет предполагать привлечение дополнительного персонала и значительных объемов материальных и финансовых ресурсов. Такая кампания может стать одной из крупнейших «вечных войн», против которых многократно выступал сам Трамп.
Эксперт обратил внимание на заявления Ирана, который называет сухопутное вторжение США «неизбежной катастрофой» для противника. Сложность наземной операции на территории Ирана осознают все стороны. При этом для Тегерана она может стать объединяющим фактором внути страны, чего совсем не хотят Израиль и США.
Нельзя исключать, что в словах руководства Ирана есть и расчет на повторение опыта ирано-иракской войны, которую в Иране принято называть «священной обороной». Война с Ираком стала сильным вызовом государственности послереволюционного Ирана и одновременно сплотила народ перед лицом внешнего врага.