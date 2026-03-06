Ричмонд
Аналитик оценил вероятность наземной операции в Иране

Запуск масштабной наземной операции в Иране может стать одной из крупнейших «вечных войн», против которых многократно выступал сам Трамп. Такое мнение в беседе с Новостями Mail высказал младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Для полного сноса текущего режима в Иране потребуется проведение широкомасштабной наземной операции, что будет предполагать привлечение дополнительного персонала и значительных объемов материальных и финансовых ресурсов. Такая кампания может стать одной из крупнейших «вечных войн», против которых многократно выступал сам Трамп.

Илья Баскаков
младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

Эксперт обратил внимание на заявления Ирана, который называет сухопутное вторжение США «неизбежной катастрофой» для противника. Сложность наземной операции на территории Ирана осознают все стороны. При этом для Тегерана она может стать объединяющим фактором внути страны, чего совсем не хотят Израиль и США.

Нельзя исключать, что в словах руководства Ирана есть и расчет на повторение опыта ирано-иракской войны, которую в Иране принято называть «священной обороной». Война с Ираком стала сильным вызовом государственности послереволюционного Ирана и одновременно сплотила народ перед лицом внешнего врага.

Илья Баскаков
младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью NBC News заявил, что его страна не боится начала возможной наземной операции США. По мнению главы внешнеполитического ведомства Ирана, такое развитие событий обернется для американцев «большой катастрофой».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше