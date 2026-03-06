Путин позвонил Терешковой и поздравил ее с днем рождения

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа «Восток».