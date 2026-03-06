Путин позвонил Терешковой и поздравил ее с днем рождения

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня по случаю дня рождения Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валентине Терешковой», — рассказал он.
«В дополнение к этому президент позвонил ей и тепло поздравил лично в разговоре, пожелал прежде всего здоровья и всего самого доброго, в том числе в той общественной деятельности, которой она продолжает заниматься», — добавил представитель Кремля.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа «Восток».
Терешкова 16−19 июня 1963 года совершила свой исторический полет в космос на корабле «Восток-6», который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.