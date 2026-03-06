В Севастополе в третий раз перекрыли рейд

Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности. 6 марта он уже был перекрыт дважды, ограничения в обоих случаях продлились менее часа, после чего движение возобновлялось. Также был временно перекрыт Крымский мост.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении.
Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше