Ученые сообщили о связи СДВГ с частым употреблением ультраобработанных продуктов

В исследование вошли 1135 детей в возрасте от шести до 11 лет. У 111 из них ранее был диагностирован СДВГ. Ученые изучили их рацион, используя метод 24-часового опроса о питании, а затем сопоставили полученные данные с количеством ультраобработанных продуктов в ежедневном меню.
Анализ показал, что дети с СДВГ значительно чаще потребляют ультраобработанную пищу. В среднем такие продукты составляли около 342 г в день, или примерно 16,7% от общего веса всей съеденной пищи. Статистический анализ показал, что вероятность высокого потребления такой еды у детей с СДВГ была примерно в 1,6 раза выше, чем у их сверстников без этого диагноза.
Ультраобработанные продукты — это пища, прошедшая интенсивную промышленную обработку и содержащая различные добавки, усилители вкуса, консерванты и рафинированные ингредиенты. К этой категории относят, например, сладкие снеки, газированные напитки, готовые полуфабрикаты и некоторые виды фастфуда.
Исследователи отмечают, что связь может быть двусторонней. С одной стороны, особенности поведения при СДВГ — импульсивность или повышенная чувствительность к вкусам — могут побуждать детей чаще выбирать подобную еду. С другой стороны, компоненты ультраобработанных продуктов, включая сахар и пищевые добавки, потенциально способны усиливать поведенческие симптомы.
По словам авторов работы, полученные результаты подчеркивают важность изучения питания при СДВГ. Учет структуры рациона может стать дополнительным направлением в профилактике и поддержке здоровья детей, особенно на фоне растущего распространения как ультраобработанной пищи, так и самого расстройства.
Клинический психолог, психолог-психотерапевт, специалист по работе с зависимым и насильственным поведением, эксперт центра развития «Новая эра» Елена Клён рассказала 17 февраля, как разобраться в ситуации, когда происходят стремительные изменения в теле, эмоциях. В таких ситуациях она рекомендовала запастись терпением, вспомнить свой опыт подростковой жизни и постараться найти новые точки пересечения с подростком — налаживание контакта и общения с ребенком является ответственностью родителя.