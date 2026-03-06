Ученые сообщили о связи СДВГ с частым употреблением ультраобработанных продуктов

Анализ показал, что дети с СДВГ значительно чаще потребляют ультраобработанную пищу. В среднем такие продукты составляли около 342 г в день, или примерно 16,7% от общего веса всей съеденной пищи. Статистический анализ показал, что вероятность высокого потребления такой еды у детей с СДВГ была примерно в 1,6 раза выше, чем у их сверстников без этого диагноза.