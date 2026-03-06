Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем через Донецк и Луганск планируется запустить к 2028 году, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
«В долгосрочной перспективе к 2028 году организовать прямое беспересадочное железнодорожное сообщение по маршруту Мариуполь-Донецк-Луганск-Воронеж с последующим выходом на столицу нашей необъятной родины», — сказал Бондаренко в ходе регионального отчетного форума «Единой России».
По его словам, железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем откроют после запуска линии Мариуполь-Донецк, запланированного на второй квартал 2026 года.
