Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем

Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем запустят к 2028 году.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем через Донецк и Луганск планируется запустить к 2028 году, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

«В долгосрочной перспективе к 2028 году организовать прямое беспересадочное железнодорожное сообщение по маршруту Мариуполь-Донецк-Луганск-Воронеж с последующим выходом на столицу нашей необъятной родины», — сказал Бондаренко в ходе регионального отчетного форума «Единой России».

По его словам, железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем откроют после запуска линии Мариуполь-Донецк, запланированного на второй квартал 2026 года.

