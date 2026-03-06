В Башкирии утвердят новый порядок выдачи лекарств для ВИЧ-инфицированных

Министерство здравоохранения Башкирии подготовило проект приказа, который установит новый порядок обеспечения лекарствами людей с ВИЧ-инфекцией, в том числе при сочетании с гепатитами В и С. Документ сейчас проходит общественные обсуждения. Он определяет, как пациенты будут получать бесплатные антивирусные препараты, закупаемые на федеральные средства. Прежние правила, действовавшие с 2020 года, утратят силу.