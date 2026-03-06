Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Воронеж»

График работы Центров обслуживания клиентов:
— 9 марта — выходной день.
График работы Единого контактного центра:
— 9 марта — в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
С 10 марта 2026 года офисы Центров обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.
Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в «ТНС энерго Воронеж»:
Передать показания счётчика:
— на главной странице сайта;
— в личном кабинете;
— через мобильное приложение «ТНС энерго»;
— СМС-сообщением на номер: +7 (909) 211−86−02 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика;
— через Голосового помощника по номеру: 8 (473) 262−77−13;
— с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги. Дом;
— через терминалы и кассы в Центрах обслуживания клиентов.
Оплатить счёт за электроэнергию:
— банковской картой на сайте;
— с помощью мобильного приложения;
— в Центре обслуживания клиентов;
— через онлайн-сервисы банков-партнеров.
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:
— на сайте через сервис «Написать обращение»;
— в личном кабинете;
— через мобильное приложение.
