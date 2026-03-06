Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Воронеж»

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра в период Дня защитника Отечества.

График работы Центров обслуживания клиентов:

— 9 марта — выходной день.

График работы Единого контактного центра:

— 9 марта — в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

С 10 марта 2026 года офисы Центров обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в «ТНС энерго Воронеж»:

Передать показания счётчика:

— на главной странице сайта;

— в личном кабинете;

— через мобильное приложение «ТНС энерго»;

— СМС-сообщением на номер: +7 (909) 211−86−02 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика;

— через Голосового помощника по номеру: 8 (473) 262−77−13;

— с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги. Дом;

— через терминалы и кассы в Центрах обслуживания клиентов.

Оплатить счёт за электроэнергию:

— банковской картой на сайте;

— с помощью мобильного приложения;

— в Центре обслуживания клиентов;

— через онлайн-сервисы банков-партнеров.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:

— на сайте через сервис «Написать обращение»;

— в личном кабинете;

— через мобильное приложение.

Будь в курсе всего. Переходите по ссылке и нажимайте подписаться: ВК, ОК и Телеграм.

Реклама ПАО «ТНС энерго Воронеж». ИНН 3663050467.