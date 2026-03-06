Омский микроминатюрист разметил букет тюльпанов в срезе волоса

Мастер «выбелил» волос практически до прозрачного состояния, сделав из него своеобразную вазу, и разместил в нем букет тюльпанов. Смесь из краски и лака для цветов придумал сам, чтобы композиция максимально хорошо держала и форму, и объем. О необычной работе сообщили «Вести Омск».