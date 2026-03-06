Ричмонд
Омский микроминатюрист разметил букет тюльпанов в срезе волоса

Эта миниатюра —подарок Анатолия Коненко всем омичкам на 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

Известный омский микроминиатюрист Анатолий Коненко подготовил необычный подарок омичкам на 8 Марта. Мастер разместил букет тюльпанов в срезе волоса.

Мастер «выбелил» волос практически до прозрачного состояния, сделав из него своеобразную вазу, и разместил в нем букет тюльпанов. Смесь из краски и лака для цветов придумал сам, чтобы композиция максимально хорошо держала и форму, и объем. О необычной работе сообщили «Вести Омск».

Как рассказал Анатолий Коненко, чтобы вставить букет в «вазу» в волосе пришлось просверлить отверстие. Эта работа стала одной из самых миниатюрных и сложных в его коллекции. На изготовление композиции ушло полторы недели. Букт тюльпанов от мастера стал подарком на 8 Марта, адресованным всем омичкам.

Ранее Анатолий Коненко изготовил букет роз, разместив его в игольном ушке. Также на счету мастера немало других работ, получивших мировую известность.

