Победа на классе: «СКИФ‑Восток» переиграл «Спартак‑Волгоград»

В принципе, после поражения в двух домашних матчах восьмого тура, прошедших в Волгограде, перспективы «Спартака» на успех в гостевой встрече со «СКИФом» выглядели, мягко говоря, туманно. Первая четверть началась в плотной борьбе — команды шли вровень, но «СКИФ‑Восток» усилиями Беллы Маркоч постепенно прибрал инициативу к своим рукам, выиграв четверть с двукратным преимуществом — 4:2. Это создало комфортный задел и задало тон игре.