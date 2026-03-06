В Целинском районе чиновника оштрафовали за формальный ответ жителю

Прокуратура Целинского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в местной администрации. Поводом для проверки послужило заявление жителя района, который обратился в орган местного самоуправления, но получил от сотрудников администрации формальный ответ без рассмотрения всех доводов по существу.
В связи с выявленными недостатками прокуратура внесла представление в адрес руководителей районной администрации. После вмешательства надзорного ведомства обращение гражданина было рассмотрено повторно.
А в отношении виновного чиновника было возбуждено дело об административном правонарушении. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа.
