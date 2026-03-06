В Волгоградской области МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысяч

В Волгоградской области минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен составить 35 тысяч рублей. По словам руководителя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, именно такой МРОТ будет доступен для любого трудоспособного гражданина.