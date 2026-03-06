Ричмонд
В Волгоградской области МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысяч

В Волгоградской области минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен составить 35 тысяч.

В Волгоградской области минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен составить 35 тысяч рублей. По словам руководителя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, именно такой МРОТ будет доступен для любого трудоспособного гражданина.

В расчет МРОТ входят не только оклад, но и премии, надбавки и иные стимулирующие выплаты. На сегодняшний день минимальную оплату труда получают около 4,5 млн россиян.

Повышение МРОТ влияет на размеры больничных листов, пособий по беременности и родам, а также других страховых выплат.