Лебедя-кликуна, прилетевшего к нам из Латвии, калининградка встретила в Светловском округе (фото)

Птице около семи лет.

Источник: Клопс.ru

Калининградка Ольга Музюкина, встретив неподалёку от посёлка Люблино в Светловском округе лебедей, обратила внимание на широкое кольцо на шее одного из них и сделала фото. Об этом рассказала «Клопс» сама девушка.

Ответ из московского центра кольцевания птиц, куда она отправила информацию, пришёл в пятницу, 6 марта. Ольге сообщили, что маркер на птицу орнитологи надели в Латвии, произошло это в июле 2020. На тот момент лебедю было около года.

«Это было ещё первого марта, — говорит девушка. — Я снимала целую стаю лебедей на заснеженном поле. И уже дома, когда обрабатывала фотографии, увидела это кольцо. Хороший возраст у лебедя!».

Ольга давно увлекается наблюдением за птицами и с удовольствием их фотографирует, но окольцованных особей встречать даже ей доводится не так часто.