В Ростове проводили на пенсию служебную собаку

В Ростове-на-Дону в пятницу, 6 марта, в ГУ МВД прошла трогательная церемония — на пенсию проводили верного четвероногого сотрудника, овчарку Вегаса. Пес больше десяти лет помогал раскрывать преступления. Более двух тысяч раз он участвовал в операциях, связанных с пресечением незаконного оборота оружия.