В Ростове проводили на пенсию служебную собаку

В Ростове пес по кличке Вегас завершил карьеру в МВД.

В Ростове-на-Дону в пятницу, 6 марта, в ГУ МВД прошла трогательная церемония — на пенсию проводили верного четвероногого сотрудника, овчарку Вегаса. Пес больше десяти лет помогал раскрывать преступления. Более двух тысяч раз он участвовал в операциях, связанных с пресечением незаконного оборота оружия.

— На торжественном построении руководство подразделения поблагодарили Вегаса и его кинолога за профессионализм, самоотдачу и верную службу, — рассказали в полиции.

Теперь у него начинается спокойная, домашняя жизнь в доме у своего кинолога.

