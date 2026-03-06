В Ростове проводили на пенсию служебную собаку

В Ростове-на-Дону в пятницу, 6 марта, в ГУ МВД прошла трогательная церемония — на пенсию проводили верного четвероногого сотрудника, овчарку Вегаса. Пес больше десяти лет помогал раскрывать преступления. Более двух тысяч раз он участвовал в операциях, связанных с пресечением незаконного оборота оружия.
— На торжественном построении руководство подразделения поблагодарили Вегаса и его кинолога за профессионализм, самоотдачу и верную службу, — рассказали в полиции.
Теперь у него начинается спокойная, домашняя жизнь в доме у своего кинолога.
