Главные новости за неделю 2−6 марта 2026 года

Дайджест главных новостей 2—6 марта 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Бывшего первого замминистра обороны Цаликова отправили под домашний арест

Источник: РИА "Новости"

Бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова, который стал фигурантом уголовного дела, отправили под домашний арест. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.

Трамп заявил, что хочет лично выбрать нового лидера Ирана

Источник: Reuters

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси [Родригес] в Венесуэле», — заявил президент США.

Бизнесмена Умара Джабраилова нашли мертвым в Москве

Источник: РИА "Новости"

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов совершил самоубийство в Москве. По сообщениям СМИ, ранее он неоднократно предпринимал попытки суицида.

РФ и Украина обменялись пленными

Источник: РИА "Новости"

В результате достигнутых в Женеве договоренностей Россия и Украина на этой неделе провели обмен тысячи человек, отметил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

В Венгрии задержали экс-генерала украинских спецслужб

Источник: Reuters

В Венгрии спецназ TEK задержал семерых украинцев, перевозивших в броневиках 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Среди задержанных — бывший генерал украинских спецслужб. Киев потребовал вернуть груз и освободить граждан.

