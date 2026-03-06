Главные новости за неделю 2−6 марта 2026 года

Бывшего первого замминистра обороны Цаликова отправили под домашний арест
Бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова, который стал фигурантом уголовного дела, отправили под домашний арест. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.
Трамп заявил, что хочет лично выбрать нового лидера Ирана
Бизнесмена Умара Джабраилова нашли мертвым в Москве
Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов совершил самоубийство в Москве. По сообщениям СМИ, ранее он неоднократно предпринимал попытки суицида.
РФ и Украина обменялись пленными
В результате достигнутых в Женеве договоренностей Россия и Украина на этой неделе провели обмен тысячи человек, отметил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
В Венгрии задержали экс-генерала украинских спецслужб
В Венгрии спецназ TEK задержал семерых украинцев, перевозивших в броневиках 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Среди задержанных — бывший генерал украинских спецслужб. Киев потребовал вернуть груз и освободить граждан.