В Калининграде и области в праздники отменят часть автобусных маршрутов

В Калининградской области 8 и 9 марта изменится расписание межмуниципальных автобусов. Транспорт будет ходить по графику воскресных и праздничных дней, часть рейсов отменяется.
Полностью отменяются:
№ 16 «Завод “Янтарь” — ул. Олега Кошевого»; № 150 «Калининград — пос. Малое Исаково» — рейсы не предусмотрены расписанием; № 307 «Светлый — Балтийск».
На остальных межмуниципальных маршрутах количество рейсов сократится. Перевозки организуют по графику выходного дня на популярных направлениях из Калининграда в Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Мамоново, Гвардейск, Янтарный и Полесск. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание.
Калининград снова снизился в рейтинге качества общественного транспорта.