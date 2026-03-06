Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде и области в праздники отменят часть автобусных маршрутов

Изменится расписание на 8 и 9 марта.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области 8 и 9 марта изменится расписание межмуниципальных автобусов. Транспорт будет ходить по графику воскресных и праздничных дней, часть рейсов отменяется.

Полностью отменяются:

№ 16 «Завод “Янтарь” — ул. Олега Кошевого»; № 150 «Калининград — пос. Малое Исаково» — рейсы не предусмотрены расписанием; № 307 «Светлый — Балтийск».

На остальных межмуниципальных маршрутах количество рейсов сократится. Перевозки организуют по графику выходного дня на популярных направлениях из Калининграда в Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Мамоново, Гвардейск, Янтарный и Полесск. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание.

Калининград снова снизился в рейтинге качества общественного транспорта.