«Яндекс Go» предупредил о росте спроса на такси в Москве 6 и 8 марта

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Спрос на поездки в такси по Москве в преддверии 8 марта может вырасти на 10−15% сегодня вечером, а в сам праздник он может расти до 30% в вечернее время, сообщили РИА Новости в «Яндекс Go».
«В Москве начинают готовиться к празднику уже с вечера пятницы, 6 марта — на такси едут за покупками, на встречи с друзьями и семьей, возвращаются с корпоративов. Вечерний час пик в этот день начнется с 17.00, а число заказов в Москве может вырасти на 10−15% по сравнению с тем же временем в обычную пятницу», — рассказали в «Яндексе».
Там заверили, что 8 марта утреннего часа пик ожидать не стоит, поскольку праздник выпадает на выходной, а поехать на такси за цветами или подарками выгоднее всего до 10.00. При этом спрос начнет расти вечером, а к 17.00−18.00 он может быть на 15−30% выше, чем в обычный выходной.
«В моменты, когда желающих уехать больше, чем свободных машин, временно срабатывает повышающий коэффициент. Так, это может быть заметно у кинотеатров, крупных торговых центров, парков, кафе и ресторанов, где одновременно такси заказывают много пассажиров — иногда водителей может не хватать на все заказы», — пояснили в пресс-службе.
Там предупредили, что скачки спроса могут наблюдаться у цветочных рынков, откуда большое число людей будет уезжать с букетами, начиная с открытия и до вечера.
В «Яндекс Go» напомнили, что при нажатии на значок рубля в левом верхнем углу экрана на странице вызова такси в приложении пользователь может увидеть фактический спрос на такси и число свободных машин рядом.
Там также есть объяснение того, что в моменте повлияло на цену поездки, например пробки на маршруте.