Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Яндекс Go» предупредил о росте спроса на такси в Москве 6 и 8 марта

РИА Новости: спрос на такси в Москве 6 и 8 марта может вырасти на 10−30%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Спрос на поездки в такси по Москве в преддверии 8 марта может вырасти на 10−15% сегодня вечером, а в сам праздник он может расти до 30% в вечернее время, сообщили РИА Новости в «Яндекс Go».

«В Москве начинают готовиться к празднику уже с вечера пятницы, 6 марта — на такси едут за покупками, на встречи с друзьями и семьей, возвращаются с корпоративов. Вечерний час пик в этот день начнется с 17.00, а число заказов в Москве может вырасти на 10−15% по сравнению с тем же временем в обычную пятницу», — рассказали в «Яндексе».

Там заверили, что 8 марта утреннего часа пик ожидать не стоит, поскольку праздник выпадает на выходной, а поехать на такси за цветами или подарками выгоднее всего до 10.00. При этом спрос начнет расти вечером, а к 17.00−18.00 он может быть на 15−30% выше, чем в обычный выходной.

«В моменты, когда желающих уехать больше, чем свободных машин, временно срабатывает повышающий коэффициент. Так, это может быть заметно у кинотеатров, крупных торговых центров, парков, кафе и ресторанов, где одновременно такси заказывают много пассажиров — иногда водителей может не хватать на все заказы», — пояснили в пресс-службе.

Там предупредили, что скачки спроса могут наблюдаться у цветочных рынков, откуда большое число людей будет уезжать с букетами, начиная с открытия и до вечера.

В «Яндекс Go» напомнили, что при нажатии на значок рубля в левом верхнем углу экрана на странице вызова такси в приложении пользователь может увидеть фактический спрос на такси и число свободных машин рядом.

Там также есть объяснение того, что в моменте повлияло на цену поездки, например пробки на маршруте.