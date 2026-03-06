В Воронеже предложили создать мемориал погибшим участникам спецоперации

Один из них — поддержка семей и сохранение памяти о погибших бойцах. Мама бойца Нелли Каменева рассказала о паломнических поездках по монастырям, которые организуют для родственников погибших. По ее словам, такие поездки помогают женщинам пережить тяжелую утрату и обрести духовную опору. Она также попросила предусмотреть специализированный транспорт для маломобильных участников подобных мероприятий. Глава региона поддержал инициативу и поручил проработать возможность организации таких поездок.