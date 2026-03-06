В Воронеже предложили создать мемориал погибшим участникам спецоперации

В Воронеже может появиться мемориальное пространство в память о погибших участниках специальной военной операции. Инициативу обсудили на встрече матерей и жен военнослужащих с губернатором Александром Гусевым.
Глава региона отметил, что такой объект обязательно будет создан, и предложил обсудить его формат — это может быть памятник, часовня или иной мемориальный комплекс.
Были подняты и другие вопросы.
Один из них — поддержка семей и сохранение памяти о погибших бойцах. Мама бойца Нелли Каменева рассказала о паломнических поездках по монастырям, которые организуют для родственников погибших. По ее словам, такие поездки помогают женщинам пережить тяжелую утрату и обрести духовную опору. Она также попросила предусмотреть специализированный транспорт для маломобильных участников подобных мероприятий. Глава региона поддержал инициативу и поручил проработать возможность организации таких поездок.
Ольга Медведева рассказала о региональной образовательной программе «Время героинь». В ней приняли участие более 160 жен и матерей бойцов. Программа включает в себя психологическую поддержку, профессиональную переподготовку, развитие бизнеса и помощь в поиске работы. По словам женщины, для многих это стало новым жизненным этапом.
Участницы встречи также выступили с инициативой учредить региональную общественную награду «Мать солдата» — знак признания матерей, воспитавших защитников Отечества. Губернатор одобрил предложение.
Подводя итоги разговора, вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что память о погибших героях сохраняется в делах и поступках людей. В завершение встречи Александр Гусев поздравил участниц с наступающим Международным женским днем и вручил им букеты цветов.