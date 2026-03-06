Депутат Свинцов заявил, что у Telegram осталось мало времени после слов Путина

«Конечно, это способ давления на площадки, чтобы каналы переходили в Max. Это предупреждение. Я думаю, что государство приняло решение и просто дает время спокойно площадкам перейти. Это не годы, это месяцы, а возможно, и неделя», — отметил он в беседе с НСН, комментируя заявление ФАС.