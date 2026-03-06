Депутат Свинцов заявил, что у Telegram осталось мало времени после слов Путина

ФАС России назвала незаконным размещение рекламы в Telegram. Аналогичное требование распространяется и на другие ресурсы, доступ к которым ограничен, подчеркнуло ведомство. Антимонопольная служба рекомендовала участникам рынка провести анализ своего контента на подобных площадках. Роскомнадзор назвал разъяснения ФАС «исчерпывающими». Эксперты считают, что судьба Telegram в России предопределена, в особенности после заявления Владимира Путина.
Размещение рекламы в Telegram на фоне ограничений мессенджера Роскомнадзором (РКН) незаконно, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
«Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен», — приводит «Коммерсантъ» заявление ведомства.
ФАС обратила внимание, что сейчас доступ ограничен не только к Telegram, но и к мессенджеру WhatsApp, социальным сетям Instagram и Facebook, видеохостингу YouTube и VPN-сервисам.
Антимонопольная служба усматривает в размещении рекламы на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут рекламодатель и рекламораспространитель, пишет ТАСС.
Кроме того, ~ФАС рекомендовала участникам рынка провести анализ контента~, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен.
В РКН посчитали представленные разъяснения «исчерпывающими».
В России с 1 сентября 2025 года действует запрет на размещение любого вида рекламы на платформах, которые заблокированы или признаны экстремистскими или нежелательными РФ. В случае нарушения физическим лицам грозит штраф в размере 2,5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям и должностным лицам — 20 тыс. рублей, юридическим — до 500 тыс. рублей.
«Решение принято».
В России уже приняли решение о дальнейшей судьбе Telegram, считает глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Конечно, это способ давления на площадки, чтобы каналы переходили в Max. Это предупреждение. Я думаю, что государство приняло решение и просто дает время спокойно площадкам перейти. Это не годы, это месяцы, а возможно, и неделя», — отметил он в беседе с НСН, комментируя заявление ФАС.
По его мнению, рекламодателям стоит «сворачивать деятельность в Telegram». Каналы в мессенджере можно оставить, однако рекламную активность необходимо сократить, сказал специалист.
«Будем искать новые площадки и надеяться, что Мах ей станет», — добавил Клименко.
Опасность для военных.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с женщинами в преддверии 8 Марта обратил внимание, что способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих.
Военный связист Ирина Годунова сказала главе государства, что ~Telegram использовался на фронте, однако это «вражеский вид связи»~. По ее мнению, России необходимо «что-то разработать такое свое, улучшить». Военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо, подчеркнула военнослужащая.
По мнению зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, заявление Путина — это «недвусмысленный сигнал»: ситуация с Telegram подходит к логическому завершению.
«Ситуация поменялась после позиции нашего президента Владимира Путина Поэтому это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить в свое логическое завершение», — сказал он изданию «Подъем».
Парламентарий считает, что ~у основателя Telegram Павла Дурова осталось немного времени на принятие решения~: либо исполнить требования российского законодательства и наладить взаимодействие с правительством и спецслужбами РФ, либо в отношении его бизнеса будут введены ограничения.
10 февраля РКН начал планомерно ограничивать работу Telegram в России. По утверждению контрольного органа, компания Дурова игнорирует российские законы, не защищает персональные данные пользователей и не принимает необходимых мер против мошенников. Дуров в ответ заявил, что Telegram продолжит отстаивать приватность и свободу слова.
Сейчас пользователи мессенджера в России сталкиваются с проблемами при загрузке медиаматериалов, основной функционал остается доступным. По информации Telegram-канала Baza, Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. РКН не подтвердил и не опроверг эту информацию.