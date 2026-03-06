WP: нейросеть Claude помогла США спланировать операцию против Ирана

Нейросеть встроена в военную разведывательную систему Maven Smart System, разработанную компанией Palantir. Она занимается анализом данных и делает выводы на основе колоссального объема засекреченной информации со спутников, средств наблюдения и других разведывательных источников.
Как подчеркивает WP, американские военнослужащие, которые сейчас руководят операцией против Ирана, имеют богатый опыт использования Maven. Предыдущие версии этой системы они применяли при выводе американских войск из Афганистана в 2021 году и для поддержки Израиля после событий 7 октября 2023 года. А Claude военные стратеги США в том числе использовали при разработке операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Они пока не отказались от Claude, хотя глава Пентагона Пит Хегсет распорядился начать ее поэтапную замену.
По данным WP, Пентагон начал интегрировать Claude в Maven в конце 2024 года. Тогда систему задействовали для определения предполагаемых целей, отслеживания логистики и предоставления сводок разведданных, поступающих с мест.
По словам Пола Шарра, исполнительного вице-президента аналитического центра Center for a New American Security (CNAS), «мы уже подошли к тому моменту, когда ИИ перешел от гипотетической к реальной поддержке нынешних военных операций».
Недостатки нейросетей, по мнению Шарра, заключаются в том, что они «допускают ошибки, и… когда на кону стоят жизнь и смерть, люди должны проверять работу генеративного ИИ».