WP: нейросеть Claude помогла США спланировать операцию против Ирана

Модель искусственного интеллекта Claude американской компании Anthropic сыграла важную роль в военной кампании США против Ирана, пишет американская газета The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Claude является самой продвинутой нейросетью, которые когда-либо использовались для разработки военных операций, и Пентагону будет сложно отказаться от киберинструментов Anthropic.

По данным WP, американские военные использовали Claude для нанесения удара по 1000 целям на территории Ирана в первые 24 часа нападения.

Нейросеть встроена в военную разведывательную систему Maven Smart System, разработанную компанией Palantir. Она занимается анализом данных и делает выводы на основе колоссального объема засекреченной информации со спутников, средств наблюдения и других разведывательных источников.

«Коллаборация» двух систем во время планирования операции против Ирана позволила наметить сотни целей для удара, определить их точные координаты и ранжировать цели по степени значимости. В ходе операции нейросеть Claude в связке с Maven оценивает эффективность нанесенных ударов, говорится в статье.

Как подчеркивает WP, американские военнослужащие, которые сейчас руководят операцией против Ирана, имеют богатый опыт использования Maven. Предыдущие версии этой системы они применяли при выводе американских войск из Афганистана в 2021 году и для поддержки Израиля после событий 7 октября 2023 года. А Claude военные стратеги США в том числе использовали при разработке операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Осведомленные источники рассказали WP, что за последний год связка Claude и Maven превратилась в инструмент, который ежедневно используют большинство подразделений Вооруженных сил США.

Они пока не отказались от Claude, хотя глава Пентагона Пит Хегсет распорядился начать ее поэтапную замену.

По данным WP, Пентагон начал интегрировать Claude в Maven в конце 2024 года. Тогда систему задействовали для определения предполагаемых целей, отслеживания логистики и предоставления сводок разведданных, поступающих с мест.

По словам Пола Шарра, исполнительного вице-президента аналитического центра Center for a New American Security (CNAS), «мы уже подошли к тому моменту, когда ИИ перешел от гипотетической к реальной поддержке нынешних военных операций».

Теперь, по его словам, ИИ позволяет американским военным разрабатывать «пакеты целеуказания» со скоростью машин, а не человека.

Недостатки нейросетей, по мнению Шарра, заключаются в том, что они «допускают ошибки, и… когда на кону стоят жизнь и смерть, люди должны проверять работу генеративного ИИ».

