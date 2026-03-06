WP: нейросеть Claude помогла США спланировать операцию против Ирана

Как подчеркивает WP, американские военнослужащие, которые сейчас руководят операцией против Ирана, имеют богатый опыт использования Maven. Предыдущие версии этой системы они применяли при выводе американских войск из Афганистана в 2021 году и для поддержки Израиля после событий 7 октября 2023 года. А Claude военные стратеги США в том числе использовали при разработке операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.