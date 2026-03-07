Первый поезд отправился из Иркутска в Маньчжурию

Да и среди пассажиров, которые вместе с провожающими к этому моменту уже заполонили перрон, какого-то особого волнения не заметно: ну поезд, ну в Китай — что такого? Тем более что среди них было немало собственно граждан КНР. К слову, в Иркутске их так много, что я, красноярец, уже успевший привыкнуть к гостям с Востока, ощутил, насколько Приангарье ближе к Китаю. За полчаса до отправления успеваю познакомиться с некоторыми из них, они задерживаются внутри вокзала (сегодня в Иркутске холодно и ветрено).