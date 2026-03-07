Первый поезд отправился из Иркутска в Маньчжурию

Спустя несколько лет прямое железнодорожное сообщение Восточной Сибири и Забайкалья с Китаем возобновилось. Автор этих строк — корреспондент «Российской газеты» — специально вылетел из Красноярска в Иркутск, чтобы вместе с первыми пассажирами отправиться, как говорилось в киноклассике, «…в это увлекательное путешествие»: вокруг южной оконечности Байкала и дальше, через забайкальскую тайгу к маньчжурской равнине и горам Хингана.
Занимает это полтора дня: из Иркутска поезд отправляется сегодня, 6 марта, в 21:45 в Маньчжурию (точнее, Маньчжоули — так название города звучит по-китайски) и прибудет 8 марта в 11:00.
Первое, что мне настоятельно посоветовали сделать опытные туристы, — получить карту китайской платежной системы Union Pay. Есть именные, есть стандартные, и как раз вторую выбрал я, потому что собирался слишком спонтанно, а именную надо заказывать загодя, за неделю.
Впрочем, и стандартную, бывает, не получишь вот так сразу: россиян с каждым днем ездит в Китай все больше, а эта карта фактически единственный доступный нам безналичный способ расчета в Китае. Так что соберетесь в гости к соседям — позаботьтесь заранее.
В остальном абсолютно ничего сложного: получаешь карту, привязываешь ее к приложению банка, потом скачиваешь китайское приложение Nihao China, привязываешь эту карту к нему — и все. Деньги на нее можно кинуть вполне привычным способом: отправить самому себе с любого другого счета. Рубли! А при расчетах в Китае по QR-коду ваши рубли автоматом трансформируются в юани, по курсу на пару копеек выше официального.
В общем, любой современный человек разберется за пять минут, да и в банке меня проконсультировали очень подробно.
Уточню, что совершить все эти телодвижения с картой лучше на российской земле, чтобы не использовать интернет в роуминге. Для дальнейшей работы за границей приложение Nihao, конечно, потребуется, но там же, внутри этого приложения, можно в пару кликов приобрести 1−3−10- и 30-дневный пакет eSim. Так что все эти санкции, которые одну за другой накладывает на нас Запад, Россия и Китай невозмутимо отмели в сторону, сделав поездки друг к другу не сложнее, чем туры выходного дня внутри своих стран.
Таким образом, к Иркутскому пассажирскому вокзалу я подошел во всеоружии, готовый хоть за китайские гостиницы и еду платить, хоть закупаться недорого.
Оставалось сесть на поезд. И здесь хочется отметить некоторое разочарование, которое настигло меня в этот момент. Я почему-то представлял, что возобновленный маршрут откроется с помпой. Воздушные шарики, транспаранты, громкие речи — в таком духе. Однако, увы, начальник железнодорожного вокзала Марина Нефедьева, к которой я по прибытии в Иркутск пошел обсудить вопрос с фотосъемкой, сказала, что все пройдет буднично. Никаких отличий от самого обычного внутрироссийского поезда.
Чтобы я в этом убедился, меня сводили к российско-китайскому составу незадолго до часа Х и разрешили пройтись по поезду, снять для истории подготовку к отправлению.
Да, все как в любой другой поездке по железной дороге: аккуратные стопки постельного белья, стройные ряды стаканов в легендарных подстаканниках, пахнущие чистотой купе, яркие ковровые дорожки в коридорах. И проводники в идеально отутюженной форме. В общем, даже скучновато.
С другой стороны, именно эта будничность — лучший показатель того, что Россия возвращается на самый что ни на есть привычный путь.
Да и среди пассажиров, которые вместе с провожающими к этому моменту уже заполонили перрон, какого-то особого волнения не заметно: ну поезд, ну в Китай — что такого? Тем более что среди них было немало собственно граждан КНР. К слову, в Иркутске их так много, что я, красноярец, уже успевший привыкнуть к гостям с Востока, ощутил, насколько Приангарье ближе к Китаю. За полчаса до отправления успеваю познакомиться с некоторыми из них, они задерживаются внутри вокзала (сегодня в Иркутске холодно и ветрено).
Ну как познакомиться — попытаться: понимания друг друга ноль, улыбок — 100 процентов. Узнаю из беседы на пальцах, что первый — мужчина средних лет, одетый в ничем не примечательные джинсы и пуховик, — приезжал в Россию по делам, на какие-то переговоры. Вернуться решил поездом, потому что это интереснее. Две другие пассажирки — судя по всему, мама и дочь — были на Байкале, катались там на коньках: специально для этого прилетели из Гуанчжоу. Пополнить впечатления захотели железнодорожным путешествием по глухой тайге — в Китае такую еще поискать.
Кто у меня будет соседями по купе, пока не знаю — не билеты же проверять у пассажиров. До отправления остается десять минут, ноутбук приходится сворачивать и бежать к перрону, хорошо, что с Иркутского вокзала есть к нему короткий путь. Потому и задержался внутри, чтобы успеть написать то, что увидел к этой минуте.
Впереди полтора дня пути, и я в любом случае узнаю, кто, зачем и почему чаще всего собирается ездить на новом-старом поезде. Вперед, к Маньчжурии!