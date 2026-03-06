На создание «умных» спортплощадок в Башкирии выделили 39 миллионов рублей

Министерство спорта Башкирии объявило тендер на закупку и монтаж оборудования для «умных» спортивных площадок. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Начальная стоимость контракта — 39 миллионов рублей.
В документах указано, что планируется приобрести баскетбольные стойки, гандбольные ворота, комплекты хоккейных бортов, скамейки, брусья и другой инвентарь. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 13 марта 2026 года.
