Крымский мост сейчас — обстановка к вечеру пятницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. По состоянию на 18:00 в пятницу в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон находятся 135 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.