Крымский мост сейчас — обстановка к вечеру пятницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. По состоянию на 18:00 в пятницу в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон находятся 135 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

Мост закрыли для проезд в 15:10. Всех находящихся на транспортном переходе и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось час, после чего движение возобновилось в штатном режиме.

«На 18:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 40 транспортных средств. Со стороны Керчи — 95 автомобилей», — говорится в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, — сухопутный, проходит через новые регионы России.

