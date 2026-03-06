«Дикари!», «Еще хочешь? Вы мне уже надоели», и звуки ударов: Родители установили «жучки» в детском саду Кишинева и узнали, как воспитатели относятся к их детям

Несколько детей из детского сада № 133 в столичном секторе Центр, предположительно, подвергались избиениям и унижениям со стороны воспитателя. Случай вскрылся после того, как родители установили микрофоны в общей комнате, и записи попали в прокуратуру.
На аудиозаписях, сделанных родителями, слышны два удара, после которых раздаются крики. Среди услышанных фраз: «Ещё хочешь? Вы мне уже надоели», «Дикари…» и «Что, он не смог прийти и уже создаёт проблемы».
Главное управление образования, молодежи и спорта Кишинева выступило с публичным заявлением, в котором сообщает, что распорядилось о проведении внутренней проверки для установления всех обстоятельств дела.
Министерство образования также прокомментировало ситуацию, заявив, что начало собственное расследование.
