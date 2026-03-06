В омских судах не хватает семерых судей

В судах Омской области вакантны должности семерых судей. Об открытии вакансий сегодня, 6 марта, объявила Квалификационная коллегия судей Омской области.
Три из открытых должностей относятся к разряду федеральных судей, которых по действующему законодательству утверждает в этом статусе президент РФ. Один из них требуется в Центральный районный суд города Омска, еще два — в Первомайский.
Также требуются в омских судах мировые судьи, назначение которых — прерогатива главы региона. Вакансии мировых судей открыты на четырех судебных участках: № 102 в Москаленском судебном районе Омской области, № 21 в Омском судебном районе, № 71 в Октябрьском районе Омска и № 79 в Первомайском районе города.
