Дончанки вложили в программу долгосрочных сбережений 3,9 млрд рублей

По итогам 2025 года жительницы Ростовской области вложили в программу долгосрочных сбережений (ПДС) 3,9 млрд рублей. Такие данные приводит СберНПФ. Это в три раза больше, чем годом ранее. При этом средний текущий взнос дончанок в программу вырос на треть.