Дончанки вложили в программу долгосрочных сбережений 3,9 млрд рублей

По итогам 2025 года жительницы Ростовской области вложили в программу долгосрочных сбережений (ПДС) 3,9 млрд рублей. Такие данные приводит СберНПФ. Это в три раза больше, чем годом ранее. При этом средний текущий взнос дончанок в программу вырос на треть.
Всего же ростовчанками в фонде было открыто 96 тысяч ПДС-копилок. При этом средства в программе распределились так: 3 млрд рублей личных взносов и 900 млн рублей средств накопительной пенсии.
По статистике в Ростовской области 69% договоров долгосрочных сбережений оформляют женщины, 31% — мужчины.
За год эта сумма увеличилась в три раза.
— Жительницы Ростовской области умело держат баланс между повседневными делами и финансовым планированием на будущее. В 2025 году они стали втрое чаще вступать в программу долгосрочных сбережений. Этот инструмент позволяет откладывать на любые цели с господдержкой и налоговыми льготами, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Она отметила, что в течение года женщины на 37% увеличили средний размер текущего взноса в программу. Теперь он составляет 5,7 тысячи рублей. С таким подходом при регулярных пополнениях можно получить больший инвестиционный доход.