В ЛДПР предложили запретить должникам по алиментам регистрировать машины

«Пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть. Наша инициатива — это не просто запрет, это санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть. Хочешь новую машину? Хочешь получить кредитку, пока твой ребенок не видит элементарных вещей? Забудь об этом! Если ты злостный уклонист, ты должен чувствовать дискомфорт в каждом своем шаге. Либо ты ответственный гражданин и отец, либо ты поражен в правах», — пояснил РИА Новости Слуцкий.