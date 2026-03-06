NfP: США против разработки собственного ядерного оружия Польшей, ФРГ и северными странами Европы

Его комментарии прозвучали на фоне растущей дискуссии в Европе о ядерном сдерживании. На этой неделе Польша подтвердила, что ведет переговоры с Францией по поводу идеи президента Эммануэля Макрона о распространении французского «ядерного зонтика» на весь континент. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск в очередной раз намекнул на то, что Польша даже может создать собственные независимые средства ядерного сдерживания.