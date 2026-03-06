Ричмонд
NfP: США против разработки собственного ядерного оружия Польшей, ФРГ и северными странами Европы

США будут «решительно противодействовать» разработке Польшей, Германией и скандинавскими странами ядерного оружия, сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Пентагона.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Польское издание The Notes from Poland пишет, что в среду Элбридж Колби, заместитель министра обороны по политическим вопросам, отвечая на вопрос о развитии собственных ядерных потенциалов рядом европейских стран, сказал:

Думаю, мы (США) попытались бы отговорить их от этого. И мы бы, как минимум, решительно выступили против этого… Такое развитие событий не исключено, но мы против такой возможности.

Элбридж Колби
заместитель главы Пентагона

При этом он отметил, что у Вашингтона нет доказательств того, что указанные страны всерьез рассматривают возможность создания собственных ядерных арсеналов в нарушение своих обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, Колби сказал, что «совершенно уместным и разумным было бы усиление европейского аспекта ядерного сдерживания НАТО».

И тут же выразил скептицизм по поводу идеи расширения Францией своего «ядерного зонтика», отметив, что «французские средства ядерного сдерживания предназначены для защиты Франции».

Его комментарии прозвучали на фоне растущей дискуссии в Европе о ядерном сдерживании. На этой неделе Польша подтвердила, что ведет переговоры с Францией по поводу идеи президента Эммануэля Макрона о распространении французского «ядерного зонтика» на весь континент. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск в очередной раз намекнул на то, что Польша даже может создать собственные независимые средства ядерного сдерживания.

Однако в канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что правительство не проинформировало президента, который является главнокомандующим вооруженными силами, о переговорах с Францией.

Главный советник Навроцкого усомнился в жизнеспособности идеи Туска и предположил, что Варшаве было бы лучше заключить соглашение о совместном использовании ядерного оружия с США.

Комментируя слова Колби, пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич заявил Polsat News, что «одно заявление представителя американской администрации ничего не доказывает». Между тем министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал к хладнокровию в ядерных дебатах. «Я вновь обращаюсь к политикам с призывом прекратить раздувать тему ядерного оружия», — написал он в соцсети в ответ на высказывания Колби.

