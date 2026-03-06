NfP: США против разработки собственного ядерного оружия Польшей, ФРГ и северными странами Европы

Польское издание The Notes from Poland пишет, что в среду Элбридж Колби, заместитель министра обороны по политическим вопросам, отвечая на вопрос о развитии собственных ядерных потенциалов рядом европейских стран, сказал:
Думаю, мы (США) попытались бы отговорить их от этого. И мы бы, как минимум, решительно выступили против этого… Такое развитие событий не исключено, но мы против такой возможности.
При этом он отметил, что у Вашингтона нет доказательств того, что указанные страны всерьез рассматривают возможность создания собственных ядерных арсеналов в нарушение своих обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия.
Кроме того, Колби сказал, что «совершенно уместным и разумным было бы усиление европейского аспекта ядерного сдерживания НАТО».
Его комментарии прозвучали на фоне растущей дискуссии в Европе о ядерном сдерживании. На этой неделе Польша подтвердила, что ведет переговоры с Францией по поводу идеи президента Эммануэля Макрона о распространении французского «ядерного зонтика» на весь континент. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск в очередной раз намекнул на то, что Польша даже может создать собственные независимые средства ядерного сдерживания.
Однако в канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что правительство не проинформировало президента, который является главнокомандующим вооруженными силами, о переговорах с Францией.
Комментируя слова Колби, пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич заявил Polsat News, что «одно заявление представителя американской администрации ничего не доказывает». Между тем министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал к хладнокровию в ядерных дебатах. «Я вновь обращаюсь к политикам с призывом прекратить раздувать тему ядерного оружия», — написал он в соцсети в ответ на высказывания Колби.