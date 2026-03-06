46% ростовчан планируют подарить женщинам впечатления на 8 Марта

Тем не менее, классические цветы по-прежнему остаются в числе популярных презентов, хотя большинство опрошенных не готово тратить на них крупные суммы. Почти 39% респондентов остановят свой выбор на скромном букете, уложившись в бюджет до двух тысяч рублей. Еще 9% участников опроса готовы потратить на цветы порядка пяти тысяч рублей. Удивить своих избранниц особой щедростью и приобрести букет за девять тысяч рублей намерены 6% горожан.