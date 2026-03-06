Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще трое воронежцев вернулись из украинского плена

С нашими земляками уже работают врачи и психологи.

6 марта состоялась вторая часть обмена пленными по результатам женевских договоренностей. В результате из украинского плена на территорию РФ вернулись еще трое воронежцев. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

— На российскую землю ступили парни из Воронежа, Россошанского и Нижнедевицкого районов, — уточнил глава региона.

По словам чиновника, ребятам уже оказывается квалифицированная помощь психологов и медиков.

Губернатор вновь поблагодарил за плодотворную работу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и воронежского омбудсмена Сергея Канищева.