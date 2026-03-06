Еще трое воронежцев вернулись из украинского плена

6 марта состоялась вторая часть обмена пленными по результатам женевских договоренностей. В результате из украинского плена на территорию РФ вернулись еще трое воронежцев. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
— На российскую землю ступили парни из Воронежа, Россошанского и Нижнедевицкого районов, — уточнил глава региона.
По словам чиновника, ребятам уже оказывается квалифицированная помощь психологов и медиков.
Губернатор вновь поблагодарил за плодотворную работу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и воронежского омбудсмена Сергея Канищева.