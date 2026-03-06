Сталинградское шоссе появилось на выезде из Саратова в сторону Волгограда

Как ранее со ссылкой на коллег сообщало ИА «Высота 102», с предложением переименовать участок магистрали по случаю 83-летия Победы в Сталинградской битве выступили ветераны Саратовского авиационного завода. Они же поясняли, что в 1942—1943 годах по этой дороге войскам, оборонявшим Сталинград, доставляли вооружение и провизию, а в обратном направлении шли колонны с ранеными.