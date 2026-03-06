Откуда взялся мем «Возьми телефон, детка», кто поет эту песню и как сделать танец из мема

«Когда я писал трек с Тейпом, у меня было жесткое чувство влюбленности. На этих вайбах я и написал его. Еще меня очень завайбило то, что я сходил к Егору на свадьбу — это было очень мило, очень классное мероприятие. Все это смешал в голове — и мы выдали такой трек», — делился Toxi$ в интервью.