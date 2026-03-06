Промышленность Башкирии показала рост впервые с февраля прошлого года

Башстат опубликовал данные о промышленном производстве в республике за январь. В натуральном выражении объемы выросли на 10 процентов по сравнению с первым месяцем прошлого года. Положительная динамика фиксируется впервые с февраля 2025-го.
Рост обеспечили два сектора: обрабатывающая промышленность прибавила 14,8 процента, энергетика — 4,9 процента. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 5,9 процента, а коммунальная сфера показала спад на 8,1 процента.
В денежном выражении произведено продукции на 178,5 миллиарда рублей, что на 20,4 процента меньше, чем в январе 2025-го. Для сравнения: в среднем по России объемы промпроизводства в январе снизились на 0,8 процента.
