КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране

ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Атаку на школу в южной части Ирана осуществили с американской авиабазы «Аль-Дафра», расположенной в ОАЭ, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).

Источник: РИА "Новости"

Корпус стражей ранее сообщил, что провел новую атаку, целью которой он назвал месть за гибель людей при ударе по школе на юге Ирана.

«Мишенью стала авиабаза “Аль-Дафра” (в ОАЭ) американских террористов в регионе. Преступное нападение на школу “Шаджаре Тайебе”, которое привело к гибели 165 учениц, осуществлялось с этой базы», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.

Власти Ирана называли и другую информацию по жертвам. Глава МИД Ирана Аббаса Аракчи заявлял о 171 погибшем.

