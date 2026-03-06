Глава КХЛ: переносы игр ХК «Сочи» возможны, но омский «Авангард» на это не пошел

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в интервью СМИ высказался о ситуации c проведением матчей в Сочи на фоне угроз атак БПЛА и допустил переносы домашних игр команды в другие города. Напомним, матч «Авангарда» сегодня, 6 марта, с ХК «Сочи», уже точно пройдет на арене южан, даже не в самом Сочи, а в отдельном округе Сириусе.
Морозов отметил: лига и ХК «Сочи» постоянно общаются. Сейчас ситуация из-за частых атак вражеских БПЛА неприятная, но там были сложные ситуации и раньше.
«Нашли возможность, куда можно перенести. Клубы это понимают. С “Торпедо” была оперативно получена информация, что угрозы нет, но нужно на время остановить матч. Решили, что лучше подождать и доиграть, чем переносить. “Локомотив” взял на себя расходы “Сочи”, чтобы провести матч в Ярославле. Будет еще три матча в Сочи. Говорили клубам, что у “Сочи” тяжелая финансовая ситуация. “Авангард” не откликнулся на предложение, поэтому матч состоится в Сочи. А по следующим матчам с “Ак Барсом” и “Амуром” будем разговаривать, готовы ли они сделать так, как “Локомотив”, — высказался президент КХЛ в интервью “Чемпионату.ком”.
Нужно напомнить, что 1 марта игра «Сочи» — «Торпедо» прерывалась на примерно полчаса из-за БПЛА, публика спускалась в арене в бомбоубежище.
«Ак Барс» уже договорился с «Сочи» и КХЛ, что его скорый матч с «леопардами» пройдет в Казани. А вот омский клуб, как видим, решил так не делать и все же сыграть в Сириусе. При том, что утром в Сочи случилось и землетрясение.
Ранее мы писали о том, какой ожидается игра «Авангарда» и «Сочи».