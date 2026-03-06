Глава КХЛ: переносы игр ХК «Сочи» возможны, но омский «Авангард» на это не пошел

«Нашли возможность, куда можно перенести. Клубы это понимают. С “Торпедо” была оперативно получена информация, что угрозы нет, но нужно на время остановить матч. Решили, что лучше подождать и доиграть, чем переносить. “Локомотив” взял на себя расходы “Сочи”, чтобы провести матч в Ярославле. Будет еще три матча в Сочи. Говорили клубам, что у “Сочи” тяжелая финансовая ситуация. “Авангард” не откликнулся на предложение, поэтому матч состоится в Сочи. А по следующим матчам с “Ак Барсом” и “Амуром” будем разговаривать, готовы ли они сделать так, как “Локомотив”, — высказался президент КХЛ в интервью “Чемпионату.ком”.