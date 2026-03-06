Ричмонд
Минтранс нашел перевозчика для двух маршрутов в Новочеркасск

В Ростовской области решили проблему транспортной доступности двух станиц.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта Ростовской области завершило поиск перевозчика для обслуживания маршрутов «станица Грушевская — Новочеркасск» и «станица Бессергеневская — Новочеркасск». Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

Автобусы начнут курсировать с 7 марта, что позволит решить проблему транспортной доступности, с которой ранее сталкивались жители этих населенных пунктов.

По информации министерства, транспорт будет работать с интервалом в один час. На период межпикового времени предусмотрен перерыв в движении. Оба маршрута обеспечат жителям станиц прямой доступ в Новочеркасск.

