В Воронежской области многодетные семьи получили государственные награды

Медаль ордена «Родительская слава» губернатор вручил Дмитрию Антипову. Его супруга Надежда не смогла присутствовать на церемонии — семья ожидает рождения седьмого ребенка. Эту же награду получили Евгений и Ольга Дешевых и Владимир и Людмила Небольсины (в этих семьях по четверо детей), а также Денис Швында и Олеся Домницкая, Олег и Елена Трофимовы, у которых по шестеро ребят.