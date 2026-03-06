В Воронежской области многодетные семьи получили государственные награды

Губернатор Александр Гусев 5 марта вручил государственные награды многодетным семьям региона. Торжественная церемония прошла с участием представителей федеральных и региональных органов власти, а также митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия.
Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что такие награды являются признанием государством и обществом важного труда по воспитанию детей. По его словам, сегодня реализуется комплекс мер поддержки семей как на федеральном, так и на региональном уровнях. В частности, в стране действует нацпроект «Семья», который стартовал по инициативе президента РФ Владимира Путина.
По словам Александра Гусева, число многодетных семей в России за последний год увеличилось почти на девять процентов. Губернатор отметил, что региональные власти регулярно наращивают число и охват соответствующих льгот и стимулируют рост рождаемости в области.
Орденом «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании награждены Игорь и Лилия Бабенко, Евгений и Наталья Бей, Марина Попова: в каждой из этих растут по семь детей. Еще одна награжденная семья — Артема и Ирины Халанских — воспитывает девятерых ребят.
Медаль ордена «Родительская слава» губернатор вручил Дмитрию Антипову. Его супруга Надежда не смогла присутствовать на церемонии — семья ожидает рождения седьмого ребенка. Эту же награду получили Евгений и Ольга Дешевых и Владимир и Людмила Небольсины (в этих семьях по четверо детей), а также Денис Швында и Олеся Домницкая, Олег и Елена Трофимовы, у которых по шестеро ребят.
В завершение церемонии Александр Гусев сообщил, что в дополнение к государственным наградам семьям вручат сертификаты на посещение одного из туристических объектов Воронежской области.