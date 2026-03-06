Разрушающаяся дорога у воронежской школы привлекла внимание Следкома

В региональных пабликах появилась информация, что дорога возле одной из школ в Советском районе Воронежа находится в безобразном состоянии. Якобы дорожное полотно не ремонтировалось свыше 30 лет — с 1993 года. Из-за образовавшихся глубоких ям машины и школьный автобус с трудом могут проехать. Местные жители уверяют, что обращения в компетентные органы не принесли результата.