Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разрушающаяся дорога у воронежской школы привлекла внимание Следкома

Региональное ведомство организовало проверку.

В региональных пабликах появилась информация, что дорога возле одной из школ в Советском районе Воронежа находится в безобразном состоянии. Якобы дорожное полотно не ремонтировалось свыше 30 лет — с 1993 года. Из-за образовавшихся глубоких ям машины и школьный автобус с трудом могут проехать. Местные жители уверяют, что обращения в компетентные органы не принесли результата.

В этой связи региональный Следком организовал проверку.

— Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.