На станции «Прогресс» возвели павильон для изучения магнитного поля Земли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Отряд геофизиков и строителей возвел на станции «Прогресс» в Антарктиде новый магнитометрический павильон. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
«В ходе сезонных работ 71-й Российской антарктической экспедиции на станции “Прогресс” отряд геофизиков и строителей завершил возведение нового магнитометрического павильона. Для размещения была выбрана площадка с минимальным магнитным градиентом и достаточной территорией для разнесения датчиков», — говорится в сообщении.
Как отметили представители ААНИИ, проведение круглогодичных наблюдений за магнитным полем Земли позволит специалистам вести мониторинг космической погоды и изучать процессы взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты.
При строительстве павильона использованы исключительно немагнитные материалы, под каждым датчиком смонтированы независимые фундамент и постамент, чтобы исключить воздействие вибраций от здания.
«Отличительная особенность нового павильона — необычный дизайн с улучшенной аэродинамической формой. Черный цвет покрытия выбран не случайно: он поглощает солнечный свет, обеспечивая дополнительный обогрев помещения», — рассказали в пресс-службе. Оборудование в старом павильоне сохранено — оно будет задействовано для продолжения ионосферных наблюдений.