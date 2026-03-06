На станции «Прогресс» возвели павильон для изучения магнитного поля Земли

«В ходе сезонных работ 71-й Российской антарктической экспедиции на станции “Прогресс” отряд геофизиков и строителей завершил возведение нового магнитометрического павильона. Для размещения была выбрана площадка с минимальным магнитным градиентом и достаточной территорией для разнесения датчиков», — говорится в сообщении.