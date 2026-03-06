Молодёжный «Ротор» открывает сезон победой

— Серьёзно готовились к матчу. Играли на выезде с хорошей командой — и я благодарен ребятам за то, что вытерпели. В плане созидательной игры не всё получалось, и, наверное, это из‑за волнения — оно чувствовалось и с их стороны, и с нашей. Всё-таки первая игра сезона, мы только вкатываемся. Позитивный момент — победа. Она придаст команде необходимую психологическую уверенность.