Женщина тяжело ранена при атаке украинского дрона в Курской области

В Курской области мирная жительница получила тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Александра Хинштейна.
По словам губернатора, дрон ВСУ ударил по 63-летней жительнице деревни Лещиновка Глушковского района. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжелую контузию и множественные осколочные ранения.
В настоящее время женщина доставлена в Курскую областную клиническую больницу. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь, направленную на стабилизацию состояния.