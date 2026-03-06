Ричмонд
Женщина тяжело ранена при атаке украинского дрона в Курской области

В Курской области жительница села Лещиновка тяжело ранена при атаке украинского дрона. Пострадавшая доставлена в областную больницу с множественными травмами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Курской области мирная жительница получила тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Александра Хинштейна.

По словам губернатора, дрон ВСУ ударил по 63-летней жительнице деревни Лещиновка Глушковского района. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжелую контузию и множественные осколочные ранения.

В настоящее время женщина доставлена в Курскую областную клиническую больницу. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь, направленную на стабилизацию состояния.

