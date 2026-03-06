Ричмонд
Старинный дом на Гоголя лишился статуса памятника истории

Экспертиза не нашла в усадьбе Визгалова архитектурной ценности.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления Башкультнаследия Салават Кулбахтин подписал приказ об отказе включить усадьбу Александра Визгалова на улице Гоголя, 50 в список памятников истории и культуры. Документ датирован 2 февраля и опубликован 5 марта на портале правовой информации.

В конце прошлого года ведомство обнародовало акт экспертизы, согласно которому здание 1870-х годов постройки не представляет особой исторической, архитектурной, научной или эстетической ценности. Экспертизу проводила директор омской фирмы «Строймир» Наталья Удина по контракту Научно-производственного центра с кировским ООО «Центр экспертизы».

Этим же приказом дом исключен из списка выявленных объектов культурного наследия регионального значения.

