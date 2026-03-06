Ричмонд
Иран заявил о гибели большого числа военных США при ударе в Бахрейне

ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых, утверждает центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Источник: Reuters

«Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых», — говорится в сообщении, которое приводит гостелерадио Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

