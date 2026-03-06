Ричмонд
Axios: Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится ещё несколько недель

Госсек США Рубио уточнил, что Вашингтон не ведет диалог с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что совместная военная операция Вашингтона и Израиля против Ирана продлится еще несколько недель. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Госдепа отметил, что нынешний военный фокус США направлен на иранские пусковые установки ракет, их запасы и производственные объекты.

В материале подчеркнули, что, по словам Рубио, официальной целью Вашингтона не является смена режима в Иране, однако он дал понять, что Белый дом хотел бы видеть у власти в стране других людей.

«Рубио добавил, что сейчас США не ведут диалог с Ираном и что любые переговоры сейчас подорвут достижение текущих военных целей», — также сообщил источник.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности оказать экономическое содействие Ирану после проведения выборов приемлемого для Вашингтона лидера исламской республики.

А накануне республиканец сообщил, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана после гибели Али Хаменеи в результате атак США и Израиля.

