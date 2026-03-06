Axios: Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится ещё несколько недель

По данным издания, глава Госдепа отметил, что нынешний военный фокус США направлен на иранские пусковые установки ракет, их запасы и производственные объекты.
В материале подчеркнули, что, по словам Рубио, официальной целью Вашингтона не является смена режима в Иране, однако он дал понять, что Белый дом хотел бы видеть у власти в стране других людей.
«Рубио добавил, что сейчас США не ведут диалог с Ираном и что любые переговоры сейчас подорвут достижение текущих военных целей», — также сообщил источник.
Как писал сайт KP.RU, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности оказать экономическое содействие Ирану после проведения выборов приемлемого для Вашингтона лидера исламской республики.
А накануне республиканец сообщил, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана после гибели Али Хаменеи в результате атак США и Израиля.