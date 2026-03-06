Сколько картофеля можно съесть в день: врач назвал точную цифру

Картофель — один из самых любимых продуктов у россиян, и не зря! Это универсальный ингредиент, который можно приготовить в любом виде. Но сколько картошки можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью? Гастроэнтеролог Максим Лисовский назвал норму картофеля, пишет Lenta.ru.
«Здоровый человек без заболеваний ЖКТ и избыточной массы тела может съедать 200−250 граммов картофеля в день. Это соответствует примерно двум-трем клубням среднего размера», — отметил эксперт.
Указанное количество картофеля позволяет получить достаточно калия и крахмала, при этом не перегружая ферментативную систему поджелудочной железы. Однако ключевым фактором является способ приготовления картофеля.
Медик назвал оптимальными способами приготовления картофеля варку или запекание в кожуре. При остывании картофель превращается в пребиотик, который способствует здоровью кишечника. Картофельное пюре, особенно горячее, имеет высокий гликемический индекс. А вот жареные блюда лучше оставить тем, у кого нет проблем с ЖКТ.
Как ранее рассказал диетолог Антон Поляков, молодой картофель обладает наименьшим количеством калорий. Из него получится приготовить вкусные и полезные блюда.