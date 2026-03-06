Сколько картофеля можно съесть в день: врач назвал точную цифру

Картофель — один из самых любимых продуктов у россиян, и не зря! Это универсальный ингредиент, который можно приготовить в любом виде. Но сколько картошки можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью? Гастроэнтеролог Максим Лисовский назвал норму картофеля, пишет Lenta.ru.