1 300 женщин в этом году уже устроил на работу омский областной Кадровый центр

В пятницу, 6 марта, пресс-служба Кадрового центра «Работа России» Омской области сообщила, что в этом году центр устроил на работу уже 1,3 тыс. женщин. Им подобрали позиции на промышленных предприятиях, в медицинских и образовательных учреждениях, центрах социальных услуг и МФЦ. 29 клиенток центра оформили ИП в сфере услуг и информационных технологий.
«Чтобы помочь соискательницам определить свой карьерный трек, специалисты Кадровых центров региона проводят анализ их опыта и навыков, помогают составить или скорректировать резюме, готовят к собеседованиям. В преддверии Международного женского дня Кадровый центр “Работа России” Омской области организовал ярмарку вакансий для женщин. Подбор предложений о работе учитывал жизненные обстоятельства соискательниц», — отметили в центре.
Кроме того, каждую даму индивидуально сопровождают от первой консультации до успешного трудоустройства. При необходимости они могут пройти программы переобучения или получить помощь в открытии собственного бизнеса.
Напомним, в 2025 году из 19,1 тыс. женщин, обратившихся в регионе в Кадровые центры «Работа России», 11.2 тыс. уже вышли на новое место работы.
