1 300 женщин в этом году уже устроил на работу омский областной Кадровый центр

В пятницу, 6 марта, пресс-служба Кадрового центра «Работа России» Омской области сообщила, что в этом году центр устроил на работу уже 1,3 тыс. женщин. Им подобрали позиции на промышленных предприятиях, в медицинских и образовательных учреждениях, центрах социальных услуг и МФЦ. 29 клиенток центра оформили ИП в сфере услуг и информационных технологий.